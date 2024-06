Quanto vale Bellanova per il Torino

Getty Images

. Il classe 2000 arriva da una buona stagione con la maglia del Torino grazie alla quale ha conquistato anche un posto nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per l'Europeo in Germania in programma da venerdì 14 giugno al 14 luglio. L'esterno cresciuto nel Milan- Secondo quanto riporta Sky Sport quindi il nome di Bellanova è da tenere sempre in piedi per la Roma, che in quella zona del campo cambierà qualcosa con uno tra Karsdorp e Celik che dovrebbe partire, non è escluso che a fare le valigie possano essere entrambi., che sarebbe felice di trasferirsi in giallorosso anche se fino a ora non ha mai manifestato la volontà di lasciare Torino.

- Quello di Bellanova però non è l'unico profilo che la Roma e Ghisolfi stanno valutando, gli occhi sono puntati anche in Ligue 1 dove ci sono due giocatori che il nuovo ds giallorosso conosce bene per averli affrontati quando era al Nizza: il primo è, classe 2002 del Rennes che ha chiuso la stagione con 4 assist; l'altro il portoghese del Lille, stessa età ma i costi più alti la rendono una pista più complicata.