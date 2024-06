Quanto guadagna Bellanova nel Torino

Getty Images

Sulla fascia destra del Torino c'è un giocatore che va come un treno: fa su e giù per tutta la partita, attacca e difende e nell'ultima stagione ha segnato anche un gol in casa contro il Lecce. Le prestazioni dihanno convinto il ct dell'Italia Luciano Spalletti a portarlo all'Europeo in Germania - in programma da venerdì 14 giugno al 14 luglio - ma hanno anche attirato l'attenzione di alcuni club. Il classe 2000che da quella parte del campo cambierà qualcosa, e ci sono stati dei- Il Torino non ha bisogno di fare grandi cessioni, sono consapevoli degli interessi per Bellanova e pronti a valutare eventuali offerte in arrivo. L'esterno cresciuto nel Milan è arrivato in granata l'estate scorsa dal Cagliari - dopo il prestito all'Inter che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto - che ha diritto a un milione di euro come bonus in caso di futura rivendita.- Quello di Bellanova però non è l'unico profilo che la Roma e Ghisolfi stanno valutando, gli occhi sono puntati anche in Ligue 1 dove ci sono due giocatori che il nuovo ds giallorosso conosce bene per averli affrontati quando era al Nizza: il primo è, classe 2002 del Rennes che ha chiuso la stagione con 4 assist; l'altro il portoghese del Lille, stessa età ma i costi più alti la rendono una pista più complicata.