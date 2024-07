CABAL E' ANDATO ALLA JUVENTUS, L'INTER VIRERA' SU UN ALTRO OBIETTIVO?

Marotta spiega i perché del no all'operazione Cabal, acquistato poi dalla Juventus: "Noi non abbiamo proseguito il nostro interessamento su questo profilo per valutazioni interne nostre e abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico già altamente competitivo, non possiamo dimenticare che confermare il 90% della squadra e mettere tre pedine importanti come Zielinski, Taremi e Martinez rappresentano una garanzia importante per quelli che sono i nostri obiettivi della stagione".