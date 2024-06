Quanto vale la clausola di Dovbyk

AFP via Getty Images

Il Milan sta facendo all in su. L'attaccante del Bologna è il grande obiettivo dei rossoneri per sostituire Giroud andato in MLS ai Los Angeles FC. Il Milan è in pole nonostante la grande concorrenza per il classe 2001, l'olandese è il profilo che mette d'accordo tutti e. L'ultimo ostacolo da superare sono le commissioni che chiede l'agente Kia Joorabchian per chiudere l'operazione.- Se i rossoneri non dovessero riuscire a trovare l'accordo finale, secondo Sky Sport la dirigenza si sta cautelando un altro paio di nomi che a oggi sono considerati dei piani B: il primo è quello di Broja del Chelsea, al quale il Milan si era già interessato in passato; l'altro è, classe '97 del Girona e capocannoniere della Liga con 24 gol.

- Quello di Dovbyk è un profilo che: ora che De Laurentiis ha ufficializzato Conte bisognerà capire se è un giocatore che piace al nuovo allenatore, ma gli azzurri lo stanno monitorando da tempo. Per la punta del Girona si sono mossi anche dall'estero, nelle ultime settimane infatti sono arrivate alcune richieste dalla Premier League e dalla Liga.