Quanto vale la clausola di Sesko

è uno dei migliori attaccanti in Europa. Segna, fa segnare, è un classe 2003 e a 21 anni ha già esperienza da vendere. Ampi margini di miglioramento e una clausola sul suo contratto con il Lipsia che può fare gola ai top club. L'attaccante sloveno è il top player della squadra di Marco Rose. L'intoccabile.- Dipendesse dal Lipsia, Sesko non avrebbe prezzo.. Soprattutto per i club inglesi. La particolarità di questa clausola è che è partita da una cifra inferiore per poi salire: l'anno scorso era fissata a 50 milioni, ma secondo gli accordi sarebbe salita in base alle prestazioni del giocatore: c'era la possibilità che arrivasse a 70/75 milioni, ma dal prezzo di base è salito "solo" di 15 milioni. E ora non aumenterà più.

- La cifra definitiva che i club interessati a Sesko dovranno mettere sul piatto è di 65 milioni. Non è escluso che, tra gennaio e la prossima estate, qualche società si possa fare avanti sedendosi a trattare con il Lipsia provando ad abbassare il prezzo.; c'erano stati degli interessi dall'Arabia Saudita ma il giocatore non era interessato alla destinazione.