Quanto vale Sesko, obiettivo del Milan

Club o nazionale non fa differenza, Benjamin Sesko la butta dentro. Sempre e comunque. Una stagione da protagonista in Germania con il Lipsia, un futuro al centro del mercato nei prossimi mesi. L’attaccante classe 2003 è nella lista di diversi top club europei, in Italia c’è il Milan che lo sta seguendo con attenzione e pensa a lui per l’attacco del prossimo anno.



QUANTO VALE SESKO - Il Lipsia è consapevole di avere tra le mani un talento col quale può incassare una cifra importante. La speranza del club tedesco è che in estate possa scatenarsi un'asta internazionale per vendere il giocatore a una cifra superiore alla sua reale valutazione - comunque alta - la base dalla quale si parte sono i 50 milioni di euro di clausola rescissoria che chiunque può attivare. Una cifra alta ma non impossibile da raggiungere, anche per il Milan che con Moncada e D'Ottavio continua a tenere sotto controllo la situazione legata al suo futuro.



IL MERCATO DEL MILAN IN ATTACCO - Gli altri nomi nella lista dei rossoneri per rinforzare l'attacco sono quelli di Guirassy dello Stoccarda e David del Lille, profilo che piace anche al Napoli in vista del probabile addio di Osimhen. Per il Milan però, in prima fila insieme a Benjamin Sesko c'è Joshua Zirkzee del Bologna, col quale c'è il discorso Saelemaekers aperto (è in prestito con diritto di riscatto in rossoblù) e anche qui c'è la concorrenza del Napoli. Un'altra idea potrebbe essere Gonçalo Ramos del Psg, il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto in prestito e nei prossimi mesi verrà valutato.