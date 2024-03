Quanto vale Gyokeres, seguito dal Milan

Si scrive, si legge macchina da gol. L'attaccante classe '98 sta vivendo una stagione da sogno con più di quasi 40 gol considerando tutte le competizioni. Numeri da bomber internazionale, una vetrina sulle big europee che hanno già segnato il suo nome nella lista degli obiettivi per l'estate. Tra queste c'è anche il Milan, a caccia di una punta che possa garantire reti e continuità per la prossima stagione ma anche per quelle successive.- I rossoneri stanno valutando diversi profili per sostituire Olivier Giroud sempre più tentato di accettare le proposte dall'MLS. Gyökeres dello Sporting Lisbona piace, ma non è uno dei primi obiettivi nella testa della dirigenza: la concorrenza è tanta e più segna e più la fila delle squadre che lo vogliono aumenta; il giocatore. Se i costi dovessero rimanere così alti sarebbe un obiettivo impossibile per il Milan, che in cima alla lista per rinforzare l'attacco sta monitorando altri obiettivi.- I primi due nomi sonodel Lipsia edel Bologna, sul quale c'è anche l'interesse del Napoli che ha iniziato a guardarsi intorno in vista di una probabile partenza di Osimhen. Al Milan piace anchedel Lille e anche su di lui c'è il club di De Laurentiis, entrambe le società sono a caccia di un rinforzo in attacco per la prossima stagione, Viktor Gyökeres è un nome che i rossoneri stanno seguendo ma non una prima scelta.