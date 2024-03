Quanto vale Zaniolo per il Galatasaray

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Serie A, l’ha gridato a gran voce in un’intervista al Corriere dello Sport. L’avventura del classe ‘99 all’Aston Villa non è decollata, il giocatore sta facendo fatica e ha chiesto di tornare in Italia.



ZANIOLO-ASTON VILLA, LE CIFRE - cartellino del giocatore è del Galatasaray,l che a febbraio di un anno fa l’ha preso a titolo definitivo dalla Roma per 15 milioni di euro: poi, l’astate scorsa, l’ha girato all’Aston Villa in prestito per 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni ma vincolato all’80% dei minuti stagionali. E, finora, Zaniolo neanche si avvicina a quella percentuale. Una permanenza ai Villans, quindi, al momento è da escludere.



QUANTO VALE ZANIOLO - Zaniolo si mette sul mercato, e il Galatasaray è pronto ad ascoltare eventuali offerte che potrebbero arrivare in estate. La richiesta del club turco per il cartellino del giocatore è di circa 20 milioni di euro, al momento non ci sono stati ancora interessamenti concreti ma più avanti potrebbero aprirsi anche delle piste in Serie A alla quale il giocatore dà la priorità. In caso di cessione a determinate cifre qualcosa incasserà anche la Roma, diretta interessata agli sviluppi sul futuro di Nicolò grazie a una clausola inserita da Tiago Pinto al momento del trasferimento al Galatasaray.