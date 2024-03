Quanto guadagna la Roma dall’affare Zaniolo

, in Serie A. Dopo la tournée americana con la nuova Italia di Luciano Spalletti il giocatore ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport durante la quale ha spiegato chiaramente la sua volontà di tornare nel campionato italiano. In Premier League sta giocando poco e niente, all’Aston Villa sta giocando meno del previsto e ora è determinato a lasciare l’Inghilterra per tornare a casa.- Al momento non ci sono club italiani che si sono fatti avanti per trattare Zaniolo, il mercato intorno a lui deve ancora accendersi ma a seguire con attenzione gli sviluppi sul suo futuro è anche la Roma: un ritorno di Nicolò in giallorosso è da escludere, ma la società può guadagnare dalla cessione di Zaniolo grazie a una clausola particolare inserita da Tiago Pinto al momento del trasferimento del giocatore al Galatasaray a febbraio 2023;come riporta il Corriere dello Sport,della cifra totale dell’operazione.- È una situazione in divenire che indirettamente coinvolge anche la Roma, pronta a incassare qualcosa dalla cessione di Zaniolo da parte del Galatasaray.. Una permanenza di Zaniolo all’Aston Villa quindi è da escludere, il giocatore è pronto a fare le valigie per cambiare di nuovo aria. Tornerà al Galatasaray, ma solo di passaggio. Aspettando la Serie A.