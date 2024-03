Zaniolo vuole tornare in Serie A: dove può andare

Nostalgia di casa, nostalgia dell’Italia. L’esperienza diall’Aston Villa non sta andando benissimo, il classe ‘99 non ha molto spazio e fatica a dimostrare quanto vale. In un’intervista al Corriere dello Sport Nicolò strizza l’occhio alla Serie A, facendo capire chiaramente che vorrebbe tornare nel nostro campionato dopo l’addio alla Roma nel febbraio 2023. Prima Galatasaray, ora Aston Villa; ora sente che è arrivato il momento di rientrare in Italia.- A oggi non ci sono ancora club che si sono fatti avanti per Zaniolo, per capire come si svilupperà il mercato intorno al classe ‘99 è ancora presto ma dopo le dichiarazioni rilasciate si stanno facendo strada diverse ipotesi legate al suo possibile ritorno nel campionato italiano., che la prossima estate potrebbe farsi di nuovo avanti per capire fattibilità e costi dell’operazione;, e più volte il giocatore ha detto pubblicamente che il suo sogno è vestire la maglia bianconera per la quale faceva il tifo da piccolo., da capire però se i costi dell’operazione rientrano nel piano economico della società. Non sono da escludere eventuali piste a sorpresa che possono aprirsi verso squadre di medio-alta classifica.- È chiaro che molto dipenderà anche da chi allenerà queste squadre. La Juventus potrebbe cambiare in panchina, Italiano probabilmente lascerà la Fiorentina e anche Pioli non è sicuro di rimanere al Milan.; da escludere anche un ritorno alla Roma - che in caso di cessione in estate guadagnerà qualcosa grazie a una clausola sul contratto - o un trasferimento alla Lazio, che lo stesso giocatore non prenderebbe in considerazione per il suo passato in giallorosso: “Non ci andrei mai”.- Chi vuole Zaniolo dovrà sedersi a trattare con il Galatasaray, proprietario del cartellino dopo averlo preso a febbraio di un anno fa dalla Roma per 15 milioni di euro.. E, finora, Zaniolo neanche si avvicina a quella percentuale. A oggi quindi è quasi impossibile che Nicolò resti ai Villans, la sua avventura in Inghilterra non decolla e il classe ‘99 vuole cambiare aria. Sperando in un ritorno in Serie A.