Quanto valgono le Supercoppe nazionali: Italia al top, Inghilterra a zero

- Ci sono Paesi comeche utilizzano la manifestazione come evento di apertura della nuova stagione, altri invece comeutilizzano la competizione per "spezzare" i campionati e assegnare un trofeo che mantiene un fascino particolare.Formule diverse ma anchediverse per i vari Paesi, tra chi lo fa disputare entro i confini nazionali e chi lo "esporta" per fare promozione all'estero, tra partite "secche" – generalmente il vincitore del campionato e della coppa nazionale della stagione precedente, come nel caso del Community Shield – e formule Final Four, novità che ha investito prima la Supercoppa spagnola e poi quella italiana. Ma quanto vale sollevare al cielo il trofeo?

. La Supercoppa, in proporzione ad altre competizioni, non è sicuramente tra le più remunerative, ma può contribuire a "salvare" una stagione e a regalare una gioia ai tifosi.- Si parte dalla Supercoppa italiana, la cui prossima edizione è in programma tra il 2 e il 6 gennaio in Arabia Saudita, e per la seconda volta si svolgerà con il format della Final Four. La prima e la seconda classificata della Serie A 2023/24 – l'Inter e il Milan – sfidano rispettivamente Atalanta (finalista di Coppa Italia) e Juventus (vincitrice della coppa nazionale). Le vincitrici delle due semifinali si affronteranno poi nell'ultimo atto, la finale.

Guardando l'accordo siglato dalla Lega Serie A per la disputa del torneo in Arabia Saudita (si gioca a Riad, con i match tutti in programma all’Al-Awwal Park), si nota che il contratto prevede un, secondo questa divisione:ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;alla finalista sconfitta;alla vincitrice.- Così per l'Italia, ma per gli altri Paesi? Continuando con chi organizza la Supercoppa con il format della Final Four, anche il torneosi giocherà diviso tra due semifinali e la finalissima e come per l'edizione italiana si terrà in Arabia Saudita. Ma quanto incasseranno le partecipanti? Come riporta la stampa iberica, la Federcalcio spagnola riceve un. L'accordo è valido fino al 2028 e prevede quanto segue:

se una tra Barcellona e Real non prendono parte al torneose sia Barcellona che Real non vanno in finaleTocca poi alla stessa Federazione ripartire i ricavi, che per la prossima edizione saranno così assegnati:– 2,8 milioni per la partecipazione e 300mila euro per la copertura dei costi, per un totale di– 2,8 milioni per la partecipazione e 300mila euro per la copertura dei costi, per un totale di– 1,7 milioni per la partecipazione e 300mila euro per la copertura dei costi, per un totale di

– 750mila euro per la partecipazione e 300mila euro per la copertura dei costi, per un totale diA queste cifre, vanno aggiuntiper la squadra che trionferà eper la finalista. In totale, la Federcalcio spagnola distribuirà dunque oltre- Le Supercoppe giocate con il format della Final Four sono le più ricche tra quelle dei top 5 campionati europei. Laha deciso a sua volta di esportare la Supercoppa all'estero e farà disputare il Trophée des Champions a Doha, in Qatar, ma si gioca in gara secca. L'edizione 2024 si disputerà il prossimo 5 gennaio 2025 e vedrà affrontarsiallo stadio 974, uno degli impianti realizzati per il Mondiale del 2022. La particolarità di questa struttura è che è stata realizzata utilizzando 974 container navali riciclati: il nome, pertanto, deriva dall'esatto numero di container impiegati per la sua costruzione, numero scelto per via del fatto che +974 è il prefisso telefonico internazionale del Qatar.

Passando invece alla Supercoppa di– la DFL-Supercup – il trofeo viene ancora assegnato prima del via della nuova stagione. Quest'anno è andato in scena il 17 agosto e ha visto trionfare ilsulloai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Rispetto alla Supercoppa francese, la sfida tedesca in gara secca vale un po' di più:. Nel 2024, per la prima volta dal 2011, la manifestazione non ha visto la partecipazione del Bayern Monaco, sempre presente nelle edizioni precedenti come Campione di Germania o vincitore della coppa nazionale.

- Infine troviamo lo storico, la Supercoppa inglese. Nato nel 1908, il prestigioso trofeo apre la stagione del calcio inglese e si disputa a Wembley. Questa estate, a sfidarsi sono stateUnited, con la formazione guidata da Pep Guardiola che ha avuto la meglio ai calci di rigore. A differenza della ricchissima Premier League,: nel dettaglio, sotto organizzazione della Football Association, i proventi della partita che si disputa annualmente vengono destinati a iniziative comunitarie e organizzazioni benefiche in tutto il Paese.. Per fare un esempio, nel 2017 la Federcalcio inglese decise di destinare l’incasso a tutti coloro che furono colpiti dal terribile incendio della Grenfell Tower. Insieme ad Arsenal, Chelsea e McDonald’s, la FA si mise come obiettivo una donazione da 1,25 milioni di sterline per le vittime.

