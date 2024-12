Partite rinviate per la Supercoppa, come gestirle al fantacalcio?

Getty Images

Ilcalcistico in Italia si aprirà con l’ormai consueto appuntamento con laAnche l’edizione 2025 non farà eccezione e si giocheràcon il format a quattro squadre con semifinali e finale. Se la contendonoPer le quattro squadre sarà necessario, l’ultima del girone d’andata. Inter, Atalanta, Juventus e Milan non scenderanno in campo e recupereranno le gare subito dopo la 20ª giornata di campionato, in una sorta di mini-turno infrasettimanale.

La diciannovesima racconta di unL’ultima gara citata verrà recuperata martedì 14 gennaio alle ore 18:30; Atalanta-Juventus alle ore 20:45 mentre Inter-Bologna si giocherà mercoledì 15 sempre alle 20:45.Come di consueto nelle occasioni di gare di Serie A rinviate per qualsivoglia motivo, si apre subito il dibattito su come gestirle in ottica Fantacalcio:La consuetudine vuole che si aspetti 24 ore: se al termine di esse la gara non è stata ripresa, allora si procede con il voto politico. In questo senso sappiamo già che le gare verranno giocate a distanza di alcuni giorni pertantoChi invece non ha fretta e vuole aspettare può farlo: in questi casi è a discrezione dei partecipanti organizzarsi in modo da far fronte a questa evenienza.