Quarta verso il ritorno al River Plate: i motivi della scelta, le cifre e quando si può chiudere

sembrava pronto a diventare un leader dellacon l'inizio dell'era Palladino: rinnovo di contratto, gradi di vice capitano dietro Biraghi e passaggio alla difesa a tre che avrebbe potuto favorire la sua propensione offensiva. Invece, dopo le prime, difficili partite, il tecnico ex Monza si è affidato alla linea a 4 con la coppia Comuzzo-Ranieri, e il Chino da allora è. Motivo per cui, non riuscendo a invertire la tendenza, ha aperto alla possibilità diNella fattispecie, al netto di qualche voce su Napoli e Juventus, si tratta di un probabilissimo ritorno a casa:, assicurandosi una percentuale del. Che, se l'affare andasse in porto, si trasformerebbe automaticamente in uno sconto dello stesso valore.

C'è di più: Violanews.com spiega come la scelta del giocatore sia assolutamente di cuore, tanto che sarebbe il Chino ad abbassarsi l'ingaggio di quasi 2 milioni di euro che percepisce a Firenze dopo il rinnovo fino al 2028. I Millonarios gli possono offrire un(le stagioni in Sudamerica finiscono con gli anni solari), pagando una cifra, da limare, per riavere il loro vecchio pupillo. Sono ore caldissime, da entrambe le parti filtra grande ottimismo e l'arrivo in viola di, difensore svincolato dal Boca Juniors, non fa che spingere ulteriormente verso questa direzione. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, venerdì può essere il giorno giusto per la fumata bianca.