Quique Setien: "Allenare il Barcellona è stato speciale, ma devono ancora finire di pagarmi"

AFP via Getty Images

, allenatore che ha collezionato 19 panchine con il Barcellona, 13 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte fino ad agosto 2020, ha parlato a Cadena Ser rivelando un particolare della sua avventura in blaugrana che si ripercuote ancora oggi sulle sue "finanze"."Per me, allenare il Barça è stato qualcosa di speciale. È il massimo, poter allenare una squadra che gioca come piace a te, senza dover iniziare a lavorare su qualcosa di nuovo. Al Barça ho imparato molte cose che continuo a fare oggi. Se allenare Messi è stato unico? Sicuramente sì. Non tutti possono dire di averlo fatto. È stata un'esperienza straordinaria".

"Non ho ancora finito di ricevere il pagamento dal Barça, ma ho un termine che scade alla fine di questo mese, quattro anni dopo". A ottobre 2022 è diventato allenatore del Villarreal, mentre in questo momento Setien è senza panchina.