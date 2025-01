Quote finale Australian Open: Sinner-Zverev, chi vince secondo gli esperti di scommesse

Getty Images

Tutto pronto per la finale deglidel 2025: allasi sfidano l’italianoe il tedesco. L’altoatesino arriva al match decisivo dopo aver superatoe ora, da numero uno al mondo, si trova di fronte il numero due. Già vincitore di due Slam, Jannik cerca il terzo successo, per il tedesco invece si tratterebbe di una prima volta.Il tedesco arriva riposato alla finale dopo aver giocato solo circa un’ora e venti in semifinale, prima che il suo avversario,, si ritirasse a causa di un infortunio. La gara di Melbourne è in programma alleNei precedenti prevale il tedesco che è avantinelle sei sfide totali contro Sinner che è campione in carica del torneo.Secondo i bookmakers sarà una gara equilibrata, come testimoniano le quote. Sulla lavagna, Sinner parte favorito contro Zverev a, mentre il trionfo del tedesco si scommette aInoltre Sinner vincente primo set si gioca a, il 2 a. Interessante anche la quota per l’italiano vincente 3 set a 0 che è in lavagna a, mentre il 3-1 a