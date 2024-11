Rabiot chiama Pogba: "Gli consiglierei di venire al Marsiglia. Su De Zerbi..."

AFP via Getty Images

Dopo la grande doppietta messa a segno contro l'Italia in Nations League, il centrocampista franceseè tornato a pensare solamente al campionato e al suoNella conferenza stampa in vista del match contro il Lens, il 29enne ex Juventus ha parlato del futuro di un giocatore che ha appena lasciato i bianconeri,: ". Paul è un giocatore di talento, se mostra tutte le sue capacità fisiche ed è in buona forma rimane un top player. Non gioca da un po’. È complicato tornare ad alti livelli".

Questo, invece, il passaggio di Rabiot sulla scelta di intraprendere la nuova avventura in un club come il Marsiglia: "Sono venuto al Marsiglia perché. Se ci fossero giocatori di talento come Pogba che volessero venire al Marsiglia, gli direi solo cose positive. Voglio giocare con i migliori giocatori".