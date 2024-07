Rabiot cita Allegri: "Non conta essere belli, ma essere vincenti"

Juventus FC via Getty Images

Il centrocampista della Francia, ormai ex-centrocampista della Juventus e di fatto svincolato e libero di firmare con chiunque voglia già dal 1 luglio,, ha citato nella conferenza stampa post-vittoria sofferta per 1-0 contro il Belgio l'allenatore bianconero a cui più è stato legato, Massimiliano Allegri, per giustificare l'ennesima prestazione sottotono dei Bleus.La Francia ha infatti vinto per 1-0 grazie ad un autogol ed è arrivata ai quarti di finale dell'Europeo di Germania 2024 senza aver mai segnato un gol su azione.

Abbiamo fatto comunque una bella partita. Non importa essere belli. Hai visto l'Italia cosa ha fatto? Non sono stai belli e non hanno vinto neanche".