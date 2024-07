Rabiot è svincolato: Milan, Juventus, Premier League, ecco cosa succede adesso

Non c'erano segnali di sblocco della trattativa fra laper il rinnovo di contratto, e nessuna novità è arrivata fino al 30 giugno.Ma cosa può succedere, quali sono i club che sono più vicini al centrocampista?Partiamo dalla stessa Juventus, che in questi giorni si sta muovendo molto sul centrocampo: ufficializzato l'arrivo didall'Aston Villa, fari puntati su Khéphrendel Nizza e su Teundell'Atalanta. Difficile che vengano riallacciati i contatti con Rabiot, anche se nulla vieta di negoziare un nuovo accordo. Pista, comunque, secondaria rispetto alle nuove che Giuntoli sta battendo, anche per via delle dichiarazioni in ritiro dello stesso Rabiot, che ha fatto intendere la sua volontà di proseguire il suo percorso in una squadra diversa da quella del suo ex compagno a Parigi Thiago Motta.

Ilalla fine del mese. Un contatto con la madre Veronique per informarsi circa le richieste (molto alte) sull'ingaggio e circa la disponibilità di massima a valutare l'opzione rossonera. L'eventuale cessione dipotrebbe dare ai rossoneri nuova forza economica, ma sempre parlando di Francia c'è anche Youssoufdel Monaco sulla lista della spesa. La richiesta a livello di ingaggio sarebbe sicuramente inferiore, sui 4 milioni di euro, rispetto a quella dell'ormai ex Juve, che comunque valuterà anche questa eventuale opzione dopo la fine degli Europei della Francia.

Rabiot potrebbe finire in uno dei campionati esteri top, come Premier League o Bundesliga: c'è la possibilità che diventi il perno di nuovi progetti come quello di Vincent Kompany alo quello di Arne Slot al, inoltre va sempre tenuto di conto il vecchio interesse del Manchester United, silenziato ma non cancellato dall'ultimo rinnovo annuale del giocatore con la Juventus, prima dell'estate del 2023.