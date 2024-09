Marsiglia, ufficiale: accordo con Rabiot, tutti i dettagli. Sfuma l'opzione Milan

Un’intera sessione di mercato quest’estate, una sosta per le Nazionali non vissuta da protagonista con la maglia della Francia (non essendo stato convocato dal commissario tecnico Didier Deschamps, che ha richiamato l’attenzione definendo la sua situazione “un po’ imbarazzante”, augurandosi che possa presto scegliere una situazione che lo possa riportare a indossare la divisa dei Les Blues) e varie voci di mercato che sono rimbalzate a più riprese., infatti, come riportato da(contratto scaduto lo scorso 30 giugno). Un colpo che si approssima a divenire ufficiale dopo il comunicato apparso sul sito del club francese: "". Il centrocampista transalpino firmerà per i prossimi due anni. E' stata dunque trovata una quadra sui termini contrattuali a livello di ingaggio (soddisfatte anche le alte richieste della madre-agente Veronique: una stretta di mano raggiunta per un bonus alla firma da 10 milioni di euro).all'interno della lista degli svincolati. Infatti, dopo la cessione di Jordan Veretout al Lione - sfruttando la regola Jolly prevista dall'associazione transalpina - e il grave infortunio che ha colpito Ismael Bennacer (lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, problema che lo terrà out per almeno 3-4 mesi), obiettivo primario dei marsigliesi,

. Una suggestione che era stata una forte tentazione sia nelle ultime ore di mercato (in caso di cessione di Bennacer a Marsiglia, proprio, o all’Atletico Madrid) sia dopo il grave infortunio occorso al centrocampista algerino. A far tramontare la possibile trattativa ci avevano già pensato le laute richieste di ingaggio da almeno 7,5 milioni di euro a stagione, unite alle alte commissioni dell’agente Veronique.quindi, dopo aver rifiutato numerose destinazioni tra Arabia Saudita e Turchia (il Galatasaray, in particolare) e aver sperato in un affondo da parte di una big di Premier League – come Arsenal, Newcastle o Manchester United –

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui