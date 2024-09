Milan, lungo stopo per Bennacer: tra Vos, Zeroli e... Rabiot, cosa succede ora

AC Milan via Getty Images

Piove sul bagnato in casa. Dopo un, con due punti in tre partite di Serie A, edella squadra nei confronti del nuovo allenatore Paulo, più che mai sulla graticola, ora è il turno degli, una delle caratteristiche maggiormente biasimate dell'ultimo periodo dell'era Pioli, assieme alla: la seconda è già tornata a riproporsi, con sei reti subite in tre gare, i primi invece avevano finora lasciato scampo al club rossonero, eccezion fatta per il problema muscolare riportato quasi subito da Alvaro

- Già, finora: perché la pausa nazionali ha portato in doteper uno dei protagonisti dell'ultima sessione di calciomercato, Ismael, che ha subitosvolta su un campo artificiale in erba sintetica, per prepararsi alla sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali, contro la Liberia. Il bollettino è nefasto, secondo quanto trapela dallo staff medico algerino: in attesa degli esami da sostenere a Milanello, si parla di unaI tempi di recupero per un problema del genere sono molto lunghi:di cui uno e mezzo solamente per cicatrizzare il muscolo lesionato.

- Un duro colpo per Paulo Fonseca, che perde per lungo tempo un potenziale titolare, nonostantee nonostante l'algerino sia statocon gli interessamenti da parte dinaufragati nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato: un altro brutto ko, dopo quello riportato nel derby di Champions contro l'Inter di due stagioni orsono.che, in seguito a un problema fisico di tale entità,

L'assenza prolungata dell'ex Empoli porta il Milan e lo stesso allenatore portoghese ad operare alcune riflessioni e a ricercare le migliori soluzioni- A Fonsecadella squadra, assieme a Youssouf, che ha però caratteristiche differenti: quanto mai attuale la tematica delDal punto di vista della rosa, sarà per forza di cose, che la scorsa settimana ha esordito con ilnel pareggio interno contro il Carpi per 1-1. L'olandesearrivato negli ultimi giorni di mercato per circama con già all'attivo, ha già mostrato doti tecniche e fisiche importanti e con la Lega Pro c'entra ben poco:anche sein quanto non soddisfa i requisiti minimi per entrare a far parte della Lista B. Il suo posto, nella coppa più importante, sarà di Kevindel Futuro che ha già diverse apparizioni in prima squadra ed è stato protagonista con la maglia dell'Under 20 azzurra.

- Lainvece può riproporre il nome di Adrien, molto caldo nelle ultime ore di mercato. L'ex Juventus, che continua a rifiutare proposte dalla Turchia e dall'Arabia Saudita, ha la speranza di rimanere ad alti livelli in Europa: il francese, che continua a chiederee per il quale dunque l'affare è tutt'altro che semplice,potrebbe, almeno fino all'inizio della fase ad eliminazione diretta. Così facendo però il numero 4 non potrebbe più rientrarci, a meno che non ci sia un'altra cessione fra i 17 giocatori non formati in Italia:dunque, per un calciatore che guadagna 4 milioni netti di euro l'anno (7,2 lordi), ed è il secondo attualmente più pagato della rosa.@AleDigio89.