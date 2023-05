Ospite nella nostra redazione, la Pimenta se la ride quando le diciamo che Pogba ha fatto un post su Instagram definendola una seconda mamma: "Quando ho visto quella didascalia gli ho chiesto quanto vecchia mi considera - scherza l'agente - Al di là delle battute, per me è un onore essere definita così da Paul. Abbiamo un rapporto molto profondo,, per noi questo è molto importante. C'è una tendenza a dare sempre ragione ai calciatori, e alcune vuole può succedere che qualcuno si arrabbi se gli viene detto qualche 'no'. Noi questo lo facciamo, pur rischiando di perdere alcuni giocatori".- Pogba è legatissimo all'agenzia della Pimenta, che in una stagione complicata e piena d'infortuni gli è sempre stata vicino: "La sua forza mentale è impressionante, qualcosa di magico. Ha una capacità pazzesca di superare le difficoltà, lo fa in maniera incredibile.; ma Paul non è il tipo che si ferma a pensare a quello che è successo, punta lo sguardo al futuro".- Paul è focalizzato sulla Juve e di andare via non ci pensa neanche. Il francese ha un contratto fino al 2026 e la sua agente smentisce alcuni rumors di mercato su una sua possibile cessione in estate: ". Vuole riscattare una stagione difficile bloccata dai problemi fisici; anche quando sembrava tornato al top - con tanto di assist in Europa League - parte titolare con la Cremonese e crac, dopo 20 minuti va a terra ed esce tra le lacrime: lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra, si scoprirà dopo. Pogba va oltre e guarda avanti, con la Pimenta pronta a supportarlo in tutto. proprio come una mamma.