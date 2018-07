Un big per l’attacco. Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro una prima punta, un attaccante di qualità da affiancare alla collaudata batteria offensiva, alla quale è già stato aggiunto Simone Verdi. Due i nomi al momento presi in esame dal ds Giuntoli: Karim Benzema e Mario Balotelli. Profili diversi: il primo è il vero sogno estivo di Ancelotti mentre il secondo, giorno dopo giorno, diviene sempre più una concreta possibilità. Perchè, se è vero che il francese potrebbe voler cambiare aria alla vigilia della rivoluzione che il Real Madrid potrebbe effettuare in attacco, con Kane e Lewandowski primi nomi nella lista della spesa di Florentino Perez, è altrettanto assodato che Benzema guadagna 10 milioni netti all’anno, una cifra che appare inavvicinabile per il Napoli, anche se dovesse essere leggermente rivista al ribasso.



L'AFFARE - Resta quindi Balotelli, per quella che giorno dopo giorno da suggestione diviene sempre più un’idea concreta. Secondo il Tuttosport il pressing di Raiola su De Laurentiis sarebbe continuo e va avanti da settimane. “Faresti l’affare della vita”: questo il sunto del messaggio che l’agente di Super Mario sta mandando al patron azzurro. I cui restanti dubbi sulla bontà dell’operazione riguarderebbero solo l’aspetto caratteriale, in quanto dal punto di vista finanziario l’affare sembra essere vantaggioso. Per liberate Balotelli, rientrato con Mancini in pianta stabile nel giro della Nazionale, dall’attuale contratto serve pagare un indennizzo da circa 10 milioni al Nizza, mentre l’ingaggio non dovrebbe superare i 5 milioni di euro a stagione. Cifre nettamente inferiori rispetto a quelle che permetterebbero a De Laurentiis di regalare Benzema ad Ancelotti.