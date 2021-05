Mino Raiola ha concesso una lunga intervista ad As, nella quale ha parlato anche del futuro di Erling Haaland: ​"Quando si presentano club della grandezza di Barcellona e Real Madrid è difficile dire di no, il Paris Saint-Germain sta entrando nella cerchia dei più grandi club europei, il Manchester City ci sta provando e la Juve c'è sempre stata. Dipende anche in quale campionato giocano: per esempio, il PSG gioca nel peggiore dei grandi campionati, il Bayern disputa un torneo attraente ma che viene vinto sempre dalla stessa squadra...".