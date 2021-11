Intervistato alla consegna del premio “Briglio d'Oro”, l'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, ha parlato della corsa scudetto.



"Le squadre candidate a vincere lo scudetto sono le stesse, Milan, Inter e Napoli sono un gradino sopra. Alla Juventus non so cosa sia successo, ma dopo anni di vittorie qualcosa va cambiato. Il miglior portiere della Serie A? Ce ne sono diversi: da Handanovic agli altri stranieri, anche se io sono sempre per gli italiani. Mi piace Silvestri, mi dispiace sia andato via Donnarumma".