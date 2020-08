prima pagina sulla Gazzetta eOggettivamentePerciò mi ero permesso di dire in tv, senza avere alcuna informazione a riguardo, chei. Era talmente ovvio, visibile e scontato.tant’è vero che AndreaI vertici bianconeri sono riusciti a tenere “nascosto” il progetto Pirlo fino a dopo l’eliminazione dalla Champions League. Vi domanderete perchè ho cominciato questo approfondimento sul Milan parlando di quanto appena clamorosamente accaduto in Casa Juve. Semplice: perché, per volere dello stesso tedesco e concessione della società rossonera.Guardate che cosa può fare o disfare in un club di calcio il reparto della comunicazione.Qui non stiamo parlando di aspetti tecnici, anzi.Di Sarri, dei dirigenti che l’hanno voluto e di, scelta pericolosissima anche in prospettiva futura. Qui stiamo parlando solo e semplicemente di comunicazione.. La comunicazione della Juve è riuscita nell’impresa di far fare alla Gazzetta una prima pagina su Pirlo senza far scrivere a nessuno la cosa più ovvia del mondo, cioè che Pirlo avrebbe preso il posto di Sarri.Capite la differenza rispetto alla comunicazione del Milan che mentre quella della Juve nascondeva Pirlo da gennaio ha permesso a Rangnick di annunciare il suo arrivo al Milan ai media di tutto il mondo?dopo aver collezionato anni orribili, forse peggio della squadra in campo? Ribadisco, non sto parlando di aspetti tecnici perché da questo punto di vista i dirigenti della Juve, dopo l’addio di Marotta, hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare. A differenza invece di Boban e Maldini, che fatti alla mano, avevano ragione su tutto, anche e soprattutto sul non volere Rangnick. Una decisione presa poi anche da chi sta sopra allo stesso Gazidis.Alla fine dei conti è stato licenziato per aver sbattuto in faccia a Gazidis la verità e per avergli suggerito di fare quello che poi gli hanno imposto di fare.Spero che chi sta sopra di lui, dopo avergli imposto Pioli, Ibra, gli imponga anche un direttore generale come si deve e un direttore della comunicazione in linea con la storia rossonera. Quando, di fatto, le due cariche coincidevano.