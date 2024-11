Ranieri e Marotta portano a scuola le proprietà straniere in Serie A: da noi si vince così

Due personaggi a modo loro fondamentali per spiegare il concetto di mentalità vincente e a far comprendere a di chi calcio vive e dovrebbe vivere cosa significhi fare parte di un grande club. Dove tradizione, palmarés e ambizione verso il futuro si fondano in una cosa sola. Due voci autorevoli e credibili per quello che hanno saputo costruire negli anni, ovunque abbiano lavorato. Mantenendo e mantenendosi a certi livelli e confermando cheLo ha rimarcato con toni decisi e chiari Ranieri, che da qui a giugno sarà il terzo allenatore della tribolata stagione giallorossa dopo De Rossi e Juric, ma guardando soprattutto al futuro e al suo ruolo di dirigente/consulente che avrà il compito di suggerire le migliori soluzioni alla proprietàIo quando non parlavano stavo in grazia di dio. All’estero non esiste la figura del presidente. Esiste solo per fine mese.Mi ha detto che vuole portare la Roma ad alti livelli per questo ha chiamato me”. Con poche parole Claudio Ranieri ha tratteggiato quella che è stata la principale difficoltà dei Friedkin a registrarsi sulle stesse frequenze di una città impegnativa come Roma, in cui il calcio è vissuto come un fatto di passione, qualcosa di profondamente viscerale. DoveDove non basta affidarsi a consulenti che influenzano più di un uomo di campo o di un direttore sportivo. Dopo il ritorno di Ranieri nelle vesti di allenatore oggi e di direttore tecnico poi, non sarebbe una sorpresa se Dan Friedkin scegliesse un italiano come nuovo amministratore delegato. Perchédella Serie A.Da Roma spostiamoci a Milano, direttamente nella casa dei campioni d'Italia in carica.La figura dell'allenatore per esempio è sempre stata centrale e passareè la dimostrazione plastica che Marotta abbia avuto sempre le idee chiare su come riportare i nerazzurri al vertice. Poi ci sono anche i giocatori, certo, e la capacità di individuare quelli adatti per ogni situazione. E anche in questo, lavorando a stretto contatto con Piero Ausilio, Beppe Marotta ha commesso pochi errori. Come non sbaglia quando, in occasione di una sua recentissima partecipazione ad un evento pubblico, dichiara: “No, l’importante è vincere, poi se non si vince, benissimo, significa che gli avversari sono stati più bravi. Oggi siamo in Champions, e allora perché non lottare per vincerla? Perché non lottare anche in campionato? Poi dipende dagli avversari e anche da noi, ma non dobbiamo avere paura e mi sembra scontato”.Miele per i tifosi dell'Inter, che dopo anni di successi confidano col loro presidente di rimanere ancora punto di riferimento per il calcio italiano sia in ambito nazionale che internazionale.Da un punto di vista meramente aziendale nulla di sbagliato, visto che a vincere lo Scudetto è solamente uno e troppi sono i fattori che concorrono al successo finale. Poi però si parla di calcio e in Italia, fino a prova contraria, soltanto chi taglia per primo la linea del traguardo ha diritto di parola.Funziona così,Che anche nel nostro Paese e in Serie A iniziano ad essere sempre di più. E che da pochi mesi a questa parte sono strettamente connessi pure all'Inter di Marotta. Che, insieme a Ranieri, ha ricordato a tutti quanti che “The Italian job” ha ancora il suo perché.