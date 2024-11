Inter, Marotta: “Voglio scudetto e Champions. Vi spiego perché scelsi Conte”

Getty Images

Nel corso dell’evento organizzato per la promozione del libro scritto da Severgnini (Inter: il nuovo secolo), il presidente dell’Inter,, ha affrontato diverse tematiche che riguardano l’attualità del mondo nerazzurro. Dal senso di appartenenza alle difficoltà che un club incontra quando decide di costruire un nuovo stadio, passando chiaramente dall’ambizione di perseguire sempre e comunque il successo.​“Perché ho scelto Conte? Perché in quel momento ero convinto che il club necessitasse di lui. Ma la scelta dell’allenatore è anche adeguata al momento in cui lo scegli.A volte siamo stati tacciati di aver preso tanti calciatori svincolati, ma è anche difficile corteggiarli”.

Nel corso della chiacchierata l’argomento si è spostato su calciatori dal forte senso di appartenenza e il discorso ha toccato inevitabilmente, che in questi anni è maturato anche dal punto di vista della gestione del proprio carattere, spesso impulsivo.“Come abbiamo lavorato sull’atteggiamento di calciatori fumantini come Barella? Quando c’è la designazione studiamo anche l’arbitro e che tipo di rapporto tenere con lui.

In un calcio che volge lo sguardo verso il futuro è impossibile non pensare a un nuovo stadio e ai ricavi che potrebbe generare. Un asset, quello dell’impianto di proprietà, che Marotta ritiene fondamentale anche per accrescere quel senso di appartenenza che il presidente nerazzurro ritiene alla base di ogni tifoso.“Quello relativo allo stadio è unPrima parlavamo di appartenenza e a tal proposito credo che sia importante anche per questo avere uno stadio, una propria casa da vivere e in cui consumare la passione. Tutta la settimana, non solo un giorno a settimana, spaziando tra più attività. Il calcio è un fenomeno di aggregazione che viene solo dopo la religione.Questo è successo in tantissime città, ero a Venezia con Zamparini nel ‘97, comprò un terreno ed è ancora lì dopo 30 anni.

L’ultimo tema è quello che riguarda una sottile differenza, quello tra l’essere ambiziosi o arroganti. Da presidente di una squadra ambiziosa come l’Inter, Marotta non accetta di partecipare alle competizioni sportive senza avere come obiettivo quello della vittoria. Il parere del presidente nerazzurro sembra essere anche una stoccata verso chi spesso si nasconde da certi oneri.“Una società come l’Inter, per storia, blasone e palmares, per tutta questa attenzione che cerchiamo, non può dire voglio vincere o il campionato o la Champions, ma deve cercare di vincere sempre. Ecco perché io sono sempre molto realista.. Probabilmente non c’erano le condizioni per concludere, ma il tentativo va fatto.