Ranieri: "Pellegrini come Lampard, fenomenali dal punto di vista dei gol"

Non è una stagione positiva per. Il centrocampista giallorosso non si è mai tirato indietro, capitano e leader di una squadra che non sta girando ma lui ci ha sempre messo la faccia. Prendendo fischi e insulti anche dai suoi stessi tifosi. A due giorni dalla partita contro l'Atalanta, in programma lunedì sera alle 20.45 nel posticipo della 14a giornata di campionato, il terzo allenatore stagionale della Roma Claudio Ranieri (prima di lui De Rossi e Juric) ha difeso Pellegrini in conferenza stampa.

- Ecco le sue parole: "Pellegrini? Gli ho detto che sta correndo come un pazzo e che sente il peso di questa situazione. Gli ho detto 'Voglio che tu ti diverta, stacchiamo la corrente e ti resetti. Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco'.. Quanti centrocampisti segnano come lui? Io aiuto la Roma e ho spiegato a lui il mio programma".- Il classe '96 in questa stagione non ha ancora mai segnato né in campionato né in Europa League,, passaggio decisivo per Mancini che aveva segnato il momentaneo vantaggio nella gara finita 1-1. La Roma in casa con l'Atalanta proverà a tirarsi su dopo un inizio di stagione faticoso: alla 13a stagione si ritrova con appena tre punti sopra la zona retrocessione, 13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.