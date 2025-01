Ranocchia: "Icardi era controllato da Wanda Nara. Quando c'era Tiki Taka l'addetto stampa dell'Inter sudava freddo"

era controllato da, che a ogni apparizione in tv faceva tremare l'ufficio stampa dell': parola diL'ex difensore nerazzurro, oggi opinionista televisivo, è tornato a parlare dell'attaccante argentino durante il podcast Calcio Selvaggio, oggi al Galatasaray, raccontando alcuni retroscena dell'esperienza condivisa ad Appiano Gentile: le sue dichiarazioni riportate da FcInter1908.it.- Wanda-Icardi-Keita? Io non mi ero accorto di niente. Prima di tutto lo spogliatoio di Serie A non è come gli amici al bar. Gli interessi e le pressioni sono enormi. Finito l'allenamento, poi tu fino al giorno dopo stai a sentire i compagni. Qualcuno sente le mogli degli amici? Quello l'ho letto. Con Wanda e Icardi è successo davvero di tutto".

- "Ogni volta che c'era Tiki Taka il giorno dopo l'addetto stampa sudava freddo. Veniva fuori di tutto. Le mogli quando parlano di spogliatoio fanno sempre casino. Lo spogliatoio è sacro. L'Inter che poteva fare, è la moglie che andava in tv, mica lui eh".- "Giocatore fortissimo, negli ultimi 30 metri come lui ne ho visti pochissimi. Era capitano, numero 9, il bomber, tutte le pressioni, aveva poi una moglie che non lo aiutava e faceva tutto questo casino mediatico. Doveva gestire il campo, più tutto quello che era fuori. Non ho mai frequentato Mauro e Wanda fuori dal campo, la mia sensazione, che poi stiamo vedendo anche ora, è che lei lo controllava quasi totalmente a livello psicologico. Gli faceva fare tutto quello che voleva lei, una mia sensazione. Come gioco di squadra non è il suo, ma negli ultimi 30 metri uno dei più forti. Un po' come Inzaghi".

- Anche il giornalistaè intervenuto con un aneddoto: "Tutto il casino di Wanda era nato a Tiki Taka, Pardo Cambiava argomento io invece dentro: non passano la palla a Icardi? No, non gli passano il pallone e lui vuole giocare con due punte. Un casino.... Una volta c'era Mentana collegato e si mise le mani nei capelli. Tiki Taka intanto faceva record su record. Io sapevo che nello spogliatoio sarebbe successo un casino mai visto".- Non solo Icardi, Ranocchia ha commentato anche il momento diall'Inter: "Tutte le squadre uscite le squadre della Supercoppa hanno fatto fatica, viaggio impegnativo, posto particolare con accortezze diverse, allenamenti, tragitti, non è facile. Ho sentito anche qualcuno dell'Inter ha detto che a livello mentale e fisico è stato impegnativo. Tante ore da stare in hotel, il corpo umano del calciatore non è abituato a stare fermo e loro per sicurezza non potevano uscire dall'hotel. Tutte le squadre tornate ne hanno risentito. Il Milan ha fatto doppio allenamento tutti i giorni, una mini preparazione".