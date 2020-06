Arrivano novità in merito all'episodio che ha coinvolto ieri. L'attaccante del Milan, tramite i social, aveva raccontato di essere stato vittima di un furto , con due malviventi che - muniti di pistola - lo avevano minacciato per farsi consegnare un orologio dal valore di 80mila euro. Intervenuto su Instagram, lo spagnolo aveva denunciato: "Ma a Milano tutto a posto?".Secondo quanto riferisce l'Ansa, la Polstrada di Arezzo ha catturato i due banditi.. Poco dopo la descrizione dell'episodio, una pattuglia ha fermato i due uomini nei pressi dell'area di servizio Bettolle sull'A1. Negli stessi istanti Castillejo si trovava ancora negli uffici della questura e ha potuto verificare l'orologio grazie alla foto inviata dagli agenti. In questo momento gli uomini della Polizia stanno eseguendo una perquisizione in un appartamento di Brugherio, ritenuto covo dei rapinatori.