Rashford-Milan, c'è la benedizione di Ibrahimovic: si aspetta un segnale dal Manchester United

è un giocatore che, per caratteristiche tecniche e fisiche, rappresenta il prototipo ideale di quello che sta cercando il Milan sul mercato a gennaio. Gioca principalmente a sinistra, ha fatto benissimo anche da attaccante centrale e può essere impiegato a destra, occupa i ruoli del 4-3-3 lì davanti. E il DiavoloInternamente al club nessuno muove appunti sul rendimento Alvaro Morata, l'impegno dello spagnolo è massimo così come l'importanza all'interno dello spogliatoio.

Il talento riconosce il talento con lo svedese che prende sotto la sua ala protettrice uno dei talenti più limpidi del calcio inglese.. Perché il contatto con la dirigenza dei Red Devils c'è stato. una decina di giorni fa e il club rossonero ha memorizzato la possibilità di prendere 1997 in prestito con una parte dell'ingaggio pagato.

Il tempo potrebbe non giocare a favore del Milan.Sulle sue tracce anche diverse squadre arabe che, però, non sembrano trovare aperture da parte del giocatore che preferirebbe rimanere in Europa con una preferenza alla Liga spagnola.Proposto a tante, ma non a società inglesi perché il Manchester United non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in Premier League. E questo è certamente un punto a favore del Milan. Il secondo è che con Ruben Amorim la spaccatura è totale, il terzo è sulla preferenza della dirigenza per il calcio italiano considerato ideale per valorizzare un giocatore con il morale sottoterra. Il Milan da martedì metterà testa e cuore sul mercato e prenderà in esame il dossier Rashford.