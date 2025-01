Getty Images

Piatek meglio di Osimhen, Dzeko e Immobile: momento d'oro per l'ex Milan

Paolo D'Angelo

44 minuti fa



Krzysztof Piatek brilla con la maglia dell'Istanbul Basaksehir. L'ex attaccante del Milan è il capocannoniere del campionato turco, davanti ad altre ex conoscenze dal calcio italiano del calibro di Osimhen, Dzeko e Immobile. Se da una parta la sua squadra non sta rispettando le aspettative - occupando solamente il settimo posto della classifica a meno 21 punti dal Galatasaray - dall'altra non si può dire lo stesso del numero nove polacco.



Le statistiche parlano chiaro e ci dicono che, con 12 gol all'attivo, Piatek è il miglior marcatore della Super Lig. Dietro all'ex Milan - che nella sua esperienza con il Diavolo aveva messo a segno 16 centri totali - c'è Osimhen, a due distanze dal polacco. Dzeko e Immobile, invece, sono fermi a quota 9 reti.