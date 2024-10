Raspadori fra Napoli e Juventus: identikit ideale per il vice-Vlahovic che vuole Motta. E l'agente non chiude...

Che futuro per? L'attaccante italiano che resta comunque nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti non sta trovando grande spazio agli ordini di Antonioe il suo futuro resta un rebus da sbrogliare per ile per il suo agente. Non è un segreto, infatti, che la Juventus lo stia seguendo e che, per gennaio, molto potrebbe muoversi.A margine dell'assemblea elettiva dell'Aiacs, a prendere parola è stato proprioche cura i suoi interessi e che ha parlato di molti dei suoi assistiti fra cui proprio l'ex Sassuolo. L'agente ha ribadito che Raspadori a Napoli sta bene, ma ha anche sottolineato come il rapporto con l'attua direttore sportivo della, sia tutt'ora positivo.

Un'indizio per la prossima sessione di calciomercato? Per ora no, ma molto potrà accadere da qui a gennaio. Del restoRaspadori all'occorrenza potrebbe giocare da falso 9 "alla Zirkzee" ma anche accanto o alle spalle di Vlahovic. L'idea c'è, il gradimento anche. L'opzione di scambio saltata in estate con Chiesa e Arthur potrebbe presto tornare di moda.