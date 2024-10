Juventus, ansia McKennie: l'infortunio preoccupa, domani farà gli esami

Sono ore diin vista della ripresa del campionato di Serie A che al rientro dalla sosta vedrà i bianconeri affrontare prima affrontare lasabato alle 20.45 all'Allianz Stadium, poi loin Champions League, sempre in casa martedì alle 21 e infinein trasferta a San Siro domenica 27 ottobre alle 18 per l'attesissimo derby d'Italia. E l'ansia arriva ancora una volta dall'infermeria dove, agli stop forzati di Koopmeiners e Nico Gonzalez, dalle nazionali è arrivata un'altra brutta notizia legata aMcKennie era ufficialmente in lista per l'amichevole vinta per 2-0 contro Panama. Il centrocampista doveva andare in panchina, ma il commissario tecnico Mauricio Pochettino lo ha lasciato in tribuna per un non meglio precisato problema muscolare. Lo stesso allenatore argentino, a fine partita, ha confermato: "Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack SteffenL'infortunio c'è, è muscolare e non è alla già tormenata spalla, ma servirà il suo rientro in Italia per capire definitivamente come sta, starà e se e quando sarà a disposizione di Thiago motta.