Raspadori segna con l’Italia e manda un messaggio a Conte: “Questo è il mio ruolo ideale”

Se c’è un uomo copertina dell’Italia targata Luciano Spalletti è Giacomo Raspadori. Lo lo aveva avuto a Napoli e conosce bene le sue caratteristiche, da quando è diventato ct non ha mai rinunciato a Jack. Il classe 2000 è uno dei fedelissimi del nuovo corso della Nazionale. Ieri sera al Parco dei Principi ha messo la firma sul 3-0 degli Azzurri alla Francia: entrato nella ripresa al posto di Pellegrini,. Con questa rete è salito a 7 centri diventando il miglior marcatore dell’Italia tra i giocatori convocati da Spalletti contro la Francia.

- Squillo di Raspadori a Parigi che si è sentito fino a Napoli, dove Antonio Conte prende appunti. Lì davanti Jack può giocare ovunque, ma Spalletti l’ha schierato da seconda punta che per le sue caratteristiche è il ruolo ideale, come ha confermato lo stesso giocatore nel post partita: “Mi metto sempre a disposizione del compagno - ha spiegato alla Rai - però in questa posizione mi esprimo al meglio”.. Raspadori a Parigi è tornato alle origini a quando giocava in quel ruolo nelle giovanili del Sassuolo, ma dalla trequarti in su ha giocato ovunque e grazie a questa sua duttilità Antonio Conte lo considera un jolly d’attacco.

- Un elemento importante della squadra, per questo in estate è stata rifiutata un’offerta dell’Atalanta. Era l’ultimo giorno di mercato, i contatti tra i due club erano iniziati ventiquttr’ore prima ma la mattina del 30 agosto i nerazzurri fanno un tentativo concreto per Raspadori:nelle gerarchie di Conte non è una prima scelta perché in caso di tridente i titolari dovrebbero essere Kvaratskhelia, Lukaku e uno tra Politano e Neres (Kvara-Lukaku quando giocherà a due) ma la possibilità di Rasapdori di poter giocare in più ruoli lo fa diventare la prima alternativa in ogni posizione.