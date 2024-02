Ravanelli: 'Non credo Allegri sia convinto di restare alla Juve. È un vincente, vuole garanzie sulla rosa'

L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli ha parlato del futuro della panchina bianconera confermando una posizione netta, durante Pressing, sul ruolo di Massimiliano Allegri.



SQUADRA COMPETITIVA - "Credo che la cosa più importante per lui sia capire se questa Juventus con qualche innesto possa essere competitiva sia in Champions che in campionato. Allegri è un allenatore vincente, non acceterà più una squadra di questo genere per la prossima stagione".



NON SONO CONVINTO POSSA RESTARE - "Vorrà delle certezze e giocatori di grande qualità. Per questo non sono convinto che possa rimanere ancora sulla panchina della Juventus".



SCIOLTA COME NEVE AL SOLE - "I tifosi non sono contenti di questa Juventus, soprattutto perché dopo la partita contro l'Inter si è sciolta come la neve al sole. Anche contro il Frosinone l'unica cosa positiva è stata la vittoria, mentre la prestazione non è stata all'altezza di una squadra come la Juventus".