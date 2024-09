Razzismo contro Vinicius, un anno di carcere ad un tifoso del Maiorca: insulto pure il milanista Chukwueze

, all'epoca dei fatti del Villarreal. E' stata questa la decisione presa dal Tribunale di Maiorca, come riferisce anche il comunicato diffuso dal club madrileno: "Il Real Madrid C.F. comunica che il Tribunale Investigativo N. 3 di Palma di Maiorca ha emesso oggi una sentenza di condanna nei confronti della persona che, dalla sua posizione sugli spalti dello stadio Son Moix, ha rivolto insulti razzisti contro il nostro giocatore Vinicius Júnior in tribunale. partita tra Maiorca e Real Madrid del 5 febbraio 2023., commessi contro Vinicius Júnior, e anche contro il giocatore Samu Chukwueze, all'epoca giocatore del Villarreal, che aveva subito insulti simili nello stadio di They sono Moix della stessa persona, due settimane dopo.Il tribunale ha condannato l'imputato a dodici mesi di reclusione, condannandolo anche a non accedere per un periodo di tre anni agli stadi di calcio dove si disputano le partite della Lega Nazionale Professionistica di Calcio e della Reale Federcalcio Spagnola.D'altra parte, il minore che ha insultato il nostro giocatore Aurélien Tchouameni a causa della sua gara allo stadio Son Moix, durante la celebrazione della partita tra Maiorca e Real Madrid del 13 aprile 2024, si è scusato e ha mostrato il suo pentimento per la sua condotta , ed ha accettato nella giurisdizione minorile di svolgere le attività socio-educative che gli vengono proposte dalla Procura.Il Real Madrid, che insieme ai suoi giocatori ha intentato causa privata in questo procedimento, continuerà a lavorare per proteggere i valori del nostro club e sradicare qualsiasi comportamento razzista nel mondo del calcio e dello sport”.