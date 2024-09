Real Madrid, problema al bicipite femorale per Mbappé: le condizioni e quando torna. Barcellona a rischio?

Getty Images

, come annunciato direttamente dal Real Madrid tramite i propri account ufficiali. Un problema che, secondo le previsioni dello staff medico dei Blancos, terrà fuori l'asso di nazionalità francese almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali.(che ha centrato il record di tecnico con il maggior numero di partite consecutive senza perdere in Liga – 39 -). In quel di Valdebebas, l’augurio è che Mbappé possa rispettare la tabella di marcia, visto che il Real Madrid il 25 ottobre ha in programma il Clasico contro il Barcellona, al Bernabeu. Senza alcun dubbio, in ogni caso, l'attaccante ex PSG e Monaco salterà il prossimo, importante impegno della sua squadra, impegnata nella stracittadina di Madrid contro i Colchoneros dell'Atletico, oltre al match in Champions con il Lille.

"Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Kylian Mbappe dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. La situazione è in costante aggiornamento".