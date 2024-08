Re Carlo Ancelotti, il più grande di tutti: altri primati, il migliore nella storia del Real Madrid

AFP via Getty Images

Gli orobici di Gian Piero Gasperini hanno retto per 45 minuti, giocando un calcio di assoluto livello e alla pari della nuova generazione di Galacticos, ma, alla fine, i tentativi dei bergamaschi si sono stampati prima sulla traversa (sul tiro cross di De Roon) e poi sui guantoni di Thibaut Courtois (miracoloso nell’intervento sul colpo di testa diretto verso l’incrocio dei pali di Pasalic), infrangendo così i sogni di gloria di tutta Bergamo, pronta a scrivere un’altra incredibile pagina di questa sua storia meravigliosa nell’Olimpo del calcio europeo.

, grazie al dipinto di Valverde sull’assist al bacio di Vincius Jr. e alla prima rete in camiseta blanca di Kylian Mbappé (servito splendidamente dal futuro – con ogni probabilità – Pallone d’Oro Jude Bellingham),Un altro trionfo che lo porta in cima, ancor più di quanto sia, sulla vetta del calcio a Madrid, in Europa e in tutto il mondo., infatti,, raggiungendo a 14 trofei Miguel Muñoz – che, però, ha diretto le Merengues per ben 15 anni (dal 1959 al 1974) a differenza dei soli 5 del nativo di Reggiolo -.. E per un tecnico che ha già vinto il campionato in ognuna delle cinque principali leghe continentali (Milan in Italia, Real Madrid in Spagna, Bayern Monaco in Germania, PSG in Francia e Chelsea in Inghilterra) e che detiene anche il primato di maggior numero di Champions League vinte in carriera (5) non è cosa da poco. E dopo il 100° trofeo, Ancelotti ha regalato anche il numero 101 a Florentino Perez.

. È stata una bella partita, l'Atalanta ci ha fatto soffrire molto nel primo tempo, trovava spazio e vinceva duelli, ma quando è calata la pressione abbiamo trovato più spazio davanti e i nostri attaccanti sono molto forti. Sto pensando a quanto ci ha messo in difficoltà l'Atalanta, è davvero come andare dal dentista. I giocatori alla fine del primo tempo erano un po' nervosi perché non riuscivano a fare quello che volevano. Ho detto loro di essere pazienti, perché gli avversari sono molto organizzati. La mobilità davanti è fondamentale, non mi importa dove giochino ma che occupino bene la posizione e che recuperino subito la palla. E l'hanno fatto". In poche parole,