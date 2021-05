. La decisione della Lega di inserire il mediano dell'tra gli MVP della stagione e premiarlo a discapito dei due giocatori di Milan e Udinese ha scatenato il dibattito, ma i dubbi non tolgono nulla a una stagione a livelli altissimi per l'ex Cagliari, tra i protagonisti assoluti del 19esimo scudetto nerazzurro: non tanto per l'apporto in termini di gol, solo 3 le marcature e un aspetto che lo stesso giocatore ha sottolineato di dover migliorare, ma a livello di assist (9), continuità e intensità nella doppia fase.- L'addio di Conte e l'imminente arrivo di Simone Inzaghi (manca solo l'annuncio ufficiale) non hanno cambiato l'idea della società nerazzurra, cheinsomma, a differenza di altri nomi che nelle ultime ore hanno acceso il mercato in uscita comee, soprattutto. Il 24enne fa parte con Bastoni e Sensi del blocco italiano da cui l'Inter vuole ripartire, Barella si è preso l'Inter e già si pianifica un futuro da capitano per lui, con la società pianifica di riconoscere la sua crescita: oltre alla fascia, un prolungamento della scadenza (2024) e un aumento dell'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione, sulla scia di quanto recentemente fatto con Bastoni., già finito nel mirino di diverse big europee (da Barcellona e Real Madrid a Manchester United e PSG) che resta in attesa delle manovre di dirigenza e proprietà. Intanto il premio di miglior centrocampista d'Italia che conferma la crescita: Barella è sempre più prezioso, aspettando la mossa dell'Inter.