Real Madrid, allarme Mbappé: lesione alla coscia sinistra, va in Qatar ma può non giocare la Coppa Intercontinentale

, in programma a Doha, in Qatar. Il talento francese è stato costretto a uscire dal campo al 36° minuto, dopo aver sbloccato la gara al decimo minuto, a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Ora,, con scenari che oscillano tra un cauto ottimismo e uno scetticismo più marcato.Secondo il quotidiano AS,. Pur essendo un’impresa ai limiti del possibile, le tempistiche di recupero stimate in dieci giorni non escluderebbero del tutto la sua presenza., e sebbene una partenza da titolare sembri improbabile, l’attaccante potrebbe essere inserito a partita in corso.ha già dimostrato in passato una notevole capacità di ridurre i tempi di recupero: a settembre, dopo un infortunio simile, riuscì a tornare in campo in soli sei giorni,Marca, invece, adotta una posizione più prudente e scettica.. Anche se il francese dovesse viaggiare a Doha, sarebbe solo per accomodarsi in panchina, pronto a entrare in caso di estrema necessità. La possibilità di vederlo in campo sin dal primo minuto viene esclusa categoricamente.Ilpotrebbe comunque convocarlo per consentirgli di aggiungere il titolo alla sua bacheca personale, visto che lariconosce come campioni solo i giocatori presenti in distinta.In ogni caso, la partita contro il Rayo Vallecano è fuori discussione per Mbappé, come confermano entrambi i giornali. Oltre a lui, Ancelotti dovrà fare a meno di, mentrepotrebbe rientrare proprio per questa gara, offrendo un’alternativa importante a centrocampo.L’infortunio di Mbappé arriva in un momento in cui il francese stava finalmente ritrovando fiducia e forma fisica, con prestazioni convincenti contro. La battuta d’arresto, dunque, rappresenta una frustrazione per il giocatore e per il club, ma c'è ottimismo riguardo a un suo ritorno per l’inizio del 2025.In attesa di ulteriori sviluppi, il Real Madrid si prepara a una sfida cruciale con la speranza di chiudere il 2024 con un altro trofeo e, possibilmente, con il contributo del suo astro francese, anche se solo per pochi minuti.