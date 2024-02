Il calciomercato non dorme mai e si preannuncia un'estate movimentata. La prossima sessione promette grandi movimenti anche per quanto riguarda i terzini e gli intrecci che iniziano a svilupparsi sulle corsie difensive possono interessare anche ilTutto si lega al futuro di, esterno classe 2000 che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con ilnel 2025 per cercare una nuova avventura. E gli ultimi sviluppi allontanano sempre più il mancino canadese dai bavaresi.. A lanciare la notizia è The Athletic, che fornisce ulteriori dettagli: i blancos hanno raggiunto un. Per realizzare il primo scenario, chiaramente, bisognerebbe convincere il Bayern titolare del cartellino, mentre l'anno seguente si configurerebbe un affare a parametro zero, un altro dopo quello già virtualmente chiuso per- La partenza di Davies aprirebbe una voragine sulla corsia mancina del Bayern, che per questo si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto. E i fari sono puntati anche in Italia, più precisamente a Milano. Nei giorni scorsi Sky Deutschland e Bild hanno ribadito che, un forte gradimento che può tramutarsi un vero e proprio assalto nei prossimi mesi.- Un campanello d'allarme per il Milan, che comunque aveva già messo in preventivo un, per iniziare a discutere di un allungamento del contratto che scade nell'estate del 2026 con un eventuale adeguamento del suo attuale ingaggio. Oggi Theo Hernandez guadagna, cifre lontane per esempio da altri top di categoria come lo stesso Davies che al Bayern percepisce 8 milioni di euro netti annui.