Milan, su Theo Hernandez irrompe il Bayern Monaco. Rinnovo, ingaggio e il 'consiglio' del fratello, tutta la verità

che, al netto delle difficoltà attraversate nelle ultime settimane, guarda già a come riprogrammare un futuro ambizioso, a partire dalla scelta di un successore sulla panchina che da luglio non sarà più di proprietà di Thomas Tuchel. Insieme al forte portiere francese, individuato come l’erede di Manuel Neuer e conteso da un altro colosso come il Paris Saint-Germain,, sempre più orientato a lasciare la Germania in estate per accasarsi al Real Madrid. E- A riferire dell’interesse per il forte terzino della nazionale francese - non ancora esplicitato in maniera concreta attraverso i classici sondaggi con l’entourage del giocatore - èUn campanello d’allarme da non ignorare per il club rossonero, alla luce del fatto che la quasi certa partenza di Davies (che ha manifestato la volontà di non prolungare il contratto in scadenza nel 2025 e spinge per trasferirsi al Real) impone ai campioni di Germania uscenti di correre rapidamente ai ripari per trovare una soluzione all’altezza. Esia per il Milan che per il calciatore.- Dal canto suo,Per fare un esempio molto concreto, Alphonso Davies - un classe 2000 arrivato in Europa solo nel 2019 - percepisce attualmente al Bayern circa 8 milioni di euro netti, il doppio di un giocatore che titolare fisso nella nazionale francese e che ha disputato la finale di un Mondiale. Ecco perchéPerché il Milan che già con Leao ha sposato un discorso di valorizzazione dei suoi top player - portando lo stipendio del portoghese a 7 milioni di euro netti - ha manifestato il proposito di comportarsi analogamente con Maignan e Theo, pur rimanendo nei parametri finanziari che si è dato in questi anni.si esprimeva così in una recente intervista ad AS: "Sono totalmente grato a questa meravigliosa città che mi ha accolto fin dal primo giorno come se fosse la casa della mia vita. Sono un giocatore del Milan e ora penso solo a questo”. Aggiungendo tuttavia che "non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, ma vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro".qualora il Bayern Monaco decidesse di dare seguito alle prime indiscrezioni su un gradimento per il calciatore rossonero,- in Germania dal 2019 al 2023, quando è passato al Paris Saint-Germain - che a Le Parisien: “Il fatto di non saper parlare la lingua mi ha condizionato, inoltreHo avuto grandi capitani al Bayern a partire da Neuer, ma là fuori dal campo ognuno vive la propria vita. Ti aiutano se c’è bisogno, ma c’è meno spontaneità”. Un aspetto da tenere in considerazione in vista di una decisione che può indirizzare la seconda parte della carriera di Theo Hernandez.