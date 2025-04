Real Madrid-Arsenal, le pagelle di CM: Bellingham e Rodrygo disastrosi, Saka e Martinelli letali

Getty Images

: è bravo a dire di no a Saka dopo 7 minuti e superlativo nel parare il rigore sempre all’inglese. Non può nulla sui due goal dell’Arsenal: il capitano non è sicuramente nella sua miglior serata (dal 61’: prova a mettersi in proprio in un paio di occasioni, sbaglia un goal da distanza ravvicinata): commette un’ingenuità clamorosa nel primo tempo trattenendo Merino in maniera troppo evidente (dal 75’: pochi lampi anche per una certezza come il croato): qualche errore di troppo per il tedesco, che con i piedi non è educatissimo

: ha grande voglia e lo dimostra il cartellino giallo rimediato dopo soli 4 minuti per la troppa foga agonistica, recupera qualche pallone, ma cala di condizione prima di essere sostituito (dal 61’: non si fa mai notare): non sfrutta il suo piede fatato e accompagna poco l’azione, ma è comunque l’ultimo a mollare: non commette grandi errori e corre tanto, è uno dei migliori dei suoi: attacca poco la profondità e non è mai pericoloso. Non a caso è il primo giocatore offensivo che Ancelotti toglie (dal 61’ Dani: non dà la scossa giusta ai suoi)

: il suo è l’unico tiro in porta di un brutto primo tempo del Real. Nel secondo le cose non cambiano, anzi spreca diversi palloni. Brutta prestazione dell'inglesenel primo tempo non dà mai l’impressione di essere troppo pericoloso come ci si aspetta da uno come lui. Nella ripresa è bravo a sfruttare l’erroraccio di Saliba: si rende pericoloso solamente alla mezz’ora con una conclusione dalla distanza, ci prova ma sempre con poca caparbietà. Poi si fa male (dal 75’: impegna Raya nel finale, nulla di più )

: nel primo tempo i suoi ragazzi creano ben poco. In campo regna solamente una gran confusione, con l’Arsenal che alla fine ha le occasioni migliori. Nella ripresa, Vinicius e compagni provano a dare la scossa, ma finiscono per sbilanciarsi troppo, incassando un'altra sconfittanon può nulla sul goal di Vinicius, se non prendersela con il suo compagno di squadra. Per il resto fa il suo, senza grosse difficoltàsbaglia poco contro l’attacco stellare dei Blancos. Nella ripresa va un po’ in difficoltà, ma è sempre composto negli interventi (dal 90+5’

: fa un errore clamoroso nella ripresa, regalando il pallone a Vinicius e spianando la strada alla rete dei Blancos. Un’ingenuità non da lui: ha il difficile compito di contenere Mbappé, accetta l’uno contro uno e tutto sommato va in difficoltà poche volte: a 18 gioca una partita autorevole nientemeno che al Bernabeu, il futuro dell’Arsenal è in buone manicorre tanto e fa valere il fisico. Nel finale è un po’ troppo nervoso e si pizzica con Rudiger: era difficile, forse impossibile replicare la notte dell’Emirates Stadium, ma al Bernabeu non sfigura affatto. Attento nelle letture (dal 90+5’

: sempre composto nelle sue giocate, recupera palloni e sbaglia poco. Rischia un po’ con una trattenuta nel primo tempo su Asencio: è il più intraprendente dei suoi fin dai primi minuti, sbaglia clamorosamente un rigore con un pizzico di presunzione di troppo ma poi si riscatta con un bel goal (dal 77’: entra bene): il goal di Saka è da condividere con lui, che manda in porta l’inglese con un filtrante illuminante. Suo anche l'assist per la rete di Martinelliriesce comunque a impegnare Courtois nel finale di primo tempo. Suo il goal in contropiede che regala la vittoria ai Gunners anche in trasferta. Semplicemente letale (dal 90+5’

: in maniera sorprendente è il suo Arsenal che fa la partita nel primo tempo. Nella ripresa il Real attacca, ma i suoi sono letali. Passaggio del turno più che meritato