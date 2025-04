Getty Images

Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League

Il Santiago Bernabeu si accende e sogna: serve una vera e propria impresa.si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions. E i Blancos di Carlo Ancelotti vanno a caccia di una rimonta davvero complicata: i Gunners di Mikel Arteta, nell'andata a Londra, si sono imposti per 3-0 e dunque gli spagnoli hanno bisogno di vincere con quattro gol di scarto per ribaltare il risultato o almeno tre per portare la sfida oltre i tempi regolamentari.: -

: Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.. Ancelotti.: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Merino, Martinelli.. Arteta.: Letexier (FRA).: -: -