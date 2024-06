Real Madrid, Bellingham in lacrime: "Il giorno migliore della mia vita. Ero tranquillo finché non ho visto i miei..."

Getty Images

Ilcontinua a scrivere la storia. I blancos battono 2-0 ila Wembley e alzano al cielo ladella loro storia.Serata dolce e malinconica per, che vince il suo primo trofeo internazionale contro la sua ex squadra. E a fine partita si commuove, perché il centrocampista classe 2003 si commuove visibilmente a fine partita.- Bellingham ha risposto quasi in lacrime alle domande di TNT Sports: "Tutto quello che sognavo era giocare queste partite. Nella vita ci sono tante persone che ti dicono che non puoi fare certe cose, che è difficile. Stavo bene finché non ho visto le facce di mia madre e mio padre, perché ricordo tutti i sacrifici che hanno fatto per farmi giocare a calcio. È il giorno migliore della mia vita".

- "Credo sia andata oltre, l'unica delusione è non aver vinto la Copa del Rey. Sono davvero grato a tutti, allo staff, ad Ancelotti, a tutti nella società".