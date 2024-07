Real Madrid è Mbappé-mania: superate le visite mediche. Alle 12 la conferenza, Bernabeu sold out

Redazione CM

56 minuti fa



Madrid oggi si sta fermando. Letteralmente. C'è qualcosa di grande, enorme, che sta accadendo in zona Santiago Bernabeu che sta attirando su di sé l'attenzione di tutta la città, o forse direttamente di tutto il mondo. Dopo due anni di lunga attesa, corteggiamenti, tradimenti e infine accordi Kylian Mbappé oggi sbarca nel mondo del Real Madrid. Una giornata lunga, intensa, che il popolo delle Merengues sta provando a non perdersi e con la stella francese arrivata a parametro zero che si sta già immergendo in un enorme bagno di folla destinato a non esaurirsi in fretta. Alle 12 la conferenza stampa, ma già ora, dopo le prime visite mediche, la Mbappé-mania è scoppiata in città.