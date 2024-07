Ilsi prepara ad accogliere un nuovo Galactico.è ormai da un mese ufficialmente un giocatore dei Blancos, dopo l'annuncio arrivato lo scorso 3 giugno dei canali ufficiali del club. Le cifre del suo accordo con il Real sono astronomiche: contratto di 5 anni a 15 milioni a stagione (che possono arrivare a 20 con i bonus), 125 milioni alla firma e l'80% di guadagno sui propri diritti d'immagine (contro il 50% canonico). Un contratto da re, a cui si affiancheràLa data prescelta per la presentazione è quella di. Se l'annuncio dell'ufficialità è stato anticipato prima degli Europei in modo che Mbappé potesse giocare il torneo da madridista, per la presentazione si è scelto di aspettare. Il nuovo gioiello verrà svelato davanti al grande pubblico, in programma per il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino. Da vedere se Mbappé, che è ancora in corsa con la Francia per la vittoria del torneo, giocherà la finale e quindi avrà un solo giorno per fare ritorno in Spagna prima della presentazione ufficiale, oppure se potrà godersi una breve vacanza prima di consegnarsi ufficialmente al Real Madrid, magari approfittandone per sistemarsi il naso rotto.

Come riportato da AS, la presentazione del fenomeno sarà in grande stile. La testata spagnola snocciola il programma e i dettagli di questo Mbappé-show, che andrà in scena, neanche a dirlo, al. "Sarà la presentazione più impressionante di tutto ciò che è mai stato fatto con un calciatore" anticipano con fierezza da Valdebebas. E infatti i preparativi sono quelli di un grande evento, che in Spagna paragonano ai concerti di Taylor Swift, una che di cifre astronomiche se ne intende.Al Bernabeu ci saranno, tutti pronti ad accogliere Mbappé e lo stadio sarà organizzato con unadove arriverà il nuovo numero 9, mentre sull'erba sarà installata una pedana per accogliere le autorità e gli ospiti più importanti. Ci sarà poi unche proietterà attimo per attimo la cerimonia di presentazione e trasmetterà una serie di video che ripercorreranno le fasi salienti della carriera di Mbappé, come ad esempio la vittoria dei Mondiali 2018. E poi luci, spettacoli pirotecnici che accompagneranno l'avanzare di Mbappé sulla pedana che collegherà il tunnel al palco e: il presidentee José Martinéz Sanchéz noto come "", uno dei più grandi capitani della storia del Real oggi. Insomma, un evento in grande. In "grandissimo".