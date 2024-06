Real Madrid, Florentino Perez: "Kroos leggenda, ora la 16esima"

AFP via Getty Images

, presidente del, parla ai microfoni di La 1 dopo la vittoria dei Blancos nella finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Siamo molto contenti, vincere una Champions League non è facile, anche se il Real Madrid in questa competizione ha una storia che tutti conoscono. Ci siamo meritati questa coppa, per noi la quindicesima".Superato Santiago Bernabeu: "La Champions l'ha creata lui e il merito è crearla più che vincerla. Lui è nella storia di questo club e di questa competizione", riporta la traduzione di TMW.

Su Toni Kroos: "Era quello che voleva, ritirarsi quando era ancora all'apice. Resterà per sempre e senza dubbio una delle grandi leggende del Real Madrid".Su Dani Carvajal e Vinicius: "Tutti hanno giocato per aiutare la squadra, a volte Vinicius segna e altre volte Joselu segna. E tutti sono ugualmente contenti, quello che conta è la squadra, l'atmosfera in cui vivono, che è una grande famiglia. Nessuno vuole essere più protagonista degli altri".Infine un messaggio ai tifosi: "E' il punto di partenza per provare subito a vincere la Sedicesima".