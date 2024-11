Getty Images

Real Madrid, il programma in vista del Milan: voglia di rivalsa dopo il Clasico e il Pallone d'Oro

Redazione CM

3 minuti fa



La prossima partita del Milan in Champions League sarà contro i campioni in carica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti: appuntamento al Santiago Bernabeu per martedì alle 21, nella quarta giornata della massima competizione europea per club. E' stato stipulato il programma della vigilia del big match della squadra spagnola.



IL PROGRAMMA - Dopo il rinvio della partita contro il Valencia, per l'alluvione nella città spagnola, lunedì alle 15 Carlo Ancelotti parlerà in conferenza stampa assieme a un calciatore. Il match avrà inizio martedì alle ore 21, alle 16, al centro sportivo Valdebebas, la squadra effettuerà la rifinitura. Il match avrà inizio martedì alle ore 21. Da Madrid segnalano una squadra vogliosa di vendetta e molto arrabbiata, dopo il ko in casa nel Clasico contro il Barcellona e la mancata assegnazione del Pallone d'Oro a Vinicius Jr.